2022/03/04 | 11:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف-(أ ف ب) – أعلنت كييف الجمعة أن القوات الروسية دخلت أراضي أكبر محطة نووية في أوروبا بعد تعرضها لقصف ليلا أدى الى اندلاع حريق في جزء من المنشأة، في هجوم رأى فيه الرئيس الأوكراني لجوءاً من موسكو إلى “رعب نووي” قد يعرض القارة للخطر.وبعد ساعات على إخماد النيران أكدت وكالة تفتيش المواقع النووية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كييف تؤكد دخول القوات الروسية منشأة نووية في أوكرانيا بعد قصفها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كييف تؤكد دخول القوات الروسية منشأة نووية في أوكرانيا بعد قصفها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).