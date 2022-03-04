لقاء الأحبة بات ممكنًا بعدما أنهت أستراليا الغربية إحدى أطول فترة إغلاق حدودية في العالم

2022/03/04 | 11:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور 697 يوم على إغلاق حدودها أمام السياح المحليين والدوليين على حد سواء، منذ 5 أبريل/نيسان، فتحت ولاية أستراليا الغربية أبوابها أخيرًا للترحيب بالوافدين، واضعة بذلك نقطة نهائية على واحدة من أطول عمليات الإغلاق الحدودية في العالم.

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