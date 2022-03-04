2022/03/04 | 11:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاء على اثنين من تجار المخدرات بحوزتهما مئة كغم من الكرستال في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/04 | 11:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاء على اثنين من تجار المخدرات بحوزتهما مئة كغم من الكرستال في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاء على اثنين من تجار المخدرات بحوزتهما مئة كغم من الكرستال في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).