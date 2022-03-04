سعر الألمونيوم يصعد إلى رقم قياسي جديد

2022/03/04 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تجاوز سعر الألمنيوم أثناء التداول في بورصة لندن للمعادن مجدادا الرقم القياسي التاريخي، حيث ارتفع إلى 3850 دولارا للطن.وكان سعر الألمونيوم قد تجاوز صبيحة يوم الخميس 3 مارس الحد الأقصى التاريخي وارتفع أثناء التداولات في بورصة لندن إلى ما فوق 3600 دولار للطن، وزاد هذا الارتفاع بعد الظهر وبلغ 3643 دولارا […]

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