بالصور.. تدمير اكبر طائرة نقل عرفها العالم في اوكرانيا

2022/03/04 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم) صوراً لأكبر طائرة نقل عرفها العالم من نوع "انتونوف 225" والتي تم صنع طائرة واحدة منها فقط تابعة للطيران الاوكراني، حيث انه تم تدميرها من قبل القوات الروسية بشكل لا يمكن اصلاحه.

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