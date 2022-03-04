تحرك بضوء اخضر من بغداد لانهاء نزاعات ابي صيدا ديالى

2022/03/04 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى كشف مسؤول حكومي، اليوم الجمعة، عن تحرك بضوء اخضر من بغداد لانهاء النزاعات العشائرية في ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى.وقال مدير ناحية ابي صيدا عبدالله الحيالي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" ابي صيدا عانت لاشهر طويلة من تداعيات الصراعات والنزاعات العشائرية التي القت بضلالها على الامن والاقتصاد والسلم الاهلي وتضرر الاف الاسر".واضاف،ان" خطة فرض القانون التي انطلقت قبل ايام في ابي صيدا لتعقب المطلوبين للقضاء هي المرحلة الاولى من اعادة الاستقرار لناحية ساخنة ثم يعقبها الانفتاح على ملف انهاء الصراعات العشائرية من خلال خارطة طريق بدعم وضوء اخضر من بغداد خاصة وان حالة الاستقرار في الناحية تمثل مشكلة امنية معقدة لاينحصر مداها وتاثيرها في حدود جغرافية محددة بل تنعكس على مناطق اخرى".واشار الى ان" انهاء نزاعات ابي صيدا وفرض هيبة القانون واعتقال المطلوبين هو السبيل الوحيد لايقاف نزيف الدماء والحالة الاستثنائية للاوضاع الامنية ي ناحية هي الاقدم على مستوى ديالى".

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