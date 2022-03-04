شرطة النفط: ضبط عجلة مخالفة والقبض على حائزها في البصرة

2022/03/04 | 12:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية شرطة نفط الجنوب، اليوم الجمعة، عن ضبط عجلة، والقبض على حائزها في محافظة البصرة.وذكرت المديرية في بيان، أنه “تمكنت مفرزة سيطرة شرطة النفط الشعيبة من إلقاء القبض على متهم وضبط عجلته، وذلك لوجود مخالفة في أوراق التجهيز حيث يوجد إختلاف في الجهة المراد تجهيزها وهذا يعتبر تلاعب بالمنتوج النفطي”.وأضافت انه […]

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