جونسون: أوروبا باتت مهددة بعد قصف محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا

2022/03/04 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون

حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ،اليوم الجمعة، من أنّ تصرّفات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، “المتهوّرة” يمكن أن “تهدّد مباشرة سلامة أوروبا بأسرها”، وذلك بعدما قصفت القوات الروسية محطة زابوريجيا النووية في وسط أوكرانيا.

وصرّح داونينغ ستريت في بيان أنّ “رئيس الوزراء قال إنّ تصرّفات الرئيس بوتين المتهوّرة يمكن الآن أن تهدّد سلامة أوروبا بأسرها”، مشيراً إلى أنّ جونسون سيسعى لأن يعقد مجلس الأمن الدولي في غضون الساعات المقبلة اجتماعاً طارئاً لبحث هذه المسألة.

وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت الجمعة، أنّ قصفاً روسياً استهدف محطة زابوريجيا التي تضمّ ستّ مفاعلات ذرية، مما أسفر عن اندلاع حريق في مبنى للتدريب ومختبر.

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