2022/03/04 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر وزير الخارجية الأوكراني من أن استمرار الهجمات الروسية على محطة زابوريجيا، المتواجدة بالقرب من بلدية إنرجودار الأوكرانية، سيسفر عن انفجار نووي أكبر عشر مرات من كارثة تشيرنوبل.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر الجيش الروسي يطلق النيران من جميع الجهات على محطة زابوريجيا النووية.

وتابع الوزير الأوكراني على القوات الروسية وقف إطلاق النار على محطة زابوريجيا النووية والسماج بإدخال رجال الإطفاء وإنشاء منطقة أمنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الاوكرانية: انفجار المحطة سيكون أكبر 10 مرات من كارثة تشيرنوبل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الاوكرانية: انفجار المحطة سيكون أكبر 10 مرات من كارثة تشيرنوبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).