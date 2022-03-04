الحرب على أوكرانيا ستكلف الاقتصاد العالمي 400 مليار دولار في 2022

2022/03/04 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع خبراء اقتصاديون أن الحرب على أوكرانيا ستكلف الاقتصاد العالمي 400 مليار دولار بالعام الحالي وان النمو الاقتصادي العالمي سيتعرض لانتكاسة كبيرة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، مشيرين إلى أن الدول الأوروبية ستكون الأكثر تضرراً.

وأشارت دراسة إلى أن ارتفاع أسعار السلع الناتج عن هذه الحرب سيكون أخطر تهديد للاقتصاد العالمي، خاصة مع فرض العقوبات على موسكو، التي من شأنها أن تُعطل طرق التجارة، مضيفة أن ارتفاع الأسعار سيكون مدفوعاً بثلاثة عوامل وهي نقص الإمدادات وتدمير البنية التحتية، بالإضافة إلى العقوبات.

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