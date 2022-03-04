الطاقة الذرية:نجهل حدوث تغيير في مستويات الإشعاع بمحطة زابوريجيا

2022/03/04 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي ،اليوم الجمعة، القوات الروسية والأوكرانية إلى الكف عن القتال في منطقة محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا.

واكد المتحدث باسم إدارة محطة زاباروجيا ان القصف الروسي على المحطة النووية أوقع ضحايا بين العاملين، وان فرق الإنقاذ تمكنت من السيطرة على الحريق في محطة زاباروجيا النووية.

وأضاف أن حريقا شب في المحطة ولم يؤثر على المعدات الأساسية وأن العاملين اتخذوا إجراءات لاحتواء الوضع كما اشارت الى عدم ورود تقارير عن تغيير في مستويات الإشعاع.

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