انطلاق الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية

2022/03/04 | 12:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

انطلقت اليوم الجمعة، الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية حيث بدأت البلاد عملية التصويت المبكر.

وأدلى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن بصوته في الانتخابات الرئاسية العشرين، وصوت مون وعقيلته كيم جونغ-سوك وهما يرتديان كمامتي وجه وقفازات للاستعمال مرة واحدة، في مركز اقتراع داخل مركز خدمة المجتمع في منطقة سامتشيونغ-دونغ بالقرب من القصر الرئاسي بسيئول وفقا للمكتب الرئاسي.

وتأتي الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تكافح البلاد فيه أسوأ موجة من جائحة كوفيد-19 نتيجة تفشي متحور "أوميكرون" شديد العدوى من فيروس كورونا.

ويكون التصويت المبكر متاحا لمن يرغب في الإدلاء بصوته قبل الانتخابات الرئاسية يوم الأربعاء القادم.

وتستمر عملية التصويت المبكر في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء في يومي الجمعة والسبت.

المصدر: وكالات

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