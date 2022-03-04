رموز السياسة ومصالح الساسة

2022/03/04 | 12:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جواد العطار

خمسة اشهر تقريبا على انتهاء

الانتخابات المبكرة واغلاق صناديق

الاقتراع في العراق ومفاوضات تشكيل

الحكومة ما زالت تراوح مكانها دون تنازل

طرف لآخر او اعلان اتفاق مبدأي حتى؛

فالخلاف م

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