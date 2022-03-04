بعد عاصفة ترابية.. انقطاع المياه عن مناطق في كربلاء

2022/03/04 | 12:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد مناطق مختلفة في محافظة كربلاء

المقدسة، اليوم الجمعة، انقطاع المياه

عن المنازل بعد ليلة شهدت عاصفة ترابية

شديدة ضربت المحافظة.

وذكر مواطنون من مناطق مختلفة في احياء

كربلاء لوكالة نون الخبرية، ان

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