محمد صلاح “مصدوم” من نتائج الكرة الذهبية

2022/03/04 | 12:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكد لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، أن نتائج جائزة الكرة الذهبية صدمته بسبب حلوله في المركز السابع بين أفضل لاعبي العالم 2021.وقال محمد صلاح أثناء استضافته ببرنامج “صاحبة السعادة” المذاع على قناة “دي إم سي”، “أنا وزوجتي كنا في الحفل وهي لم تظهر معي كثيرًا، وكان مهمًا بالنسبة لها أن تأخذ […]

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