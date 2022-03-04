قلق صيني وانجليزي بشأن استهداف مواقع نووية أوكرانية

2022/03/04 | 12:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت الصين عن قلقها البالغ بشأن سلامة وأمن المنشآت النووية في أوكرانيا، عقب اندلاع حريق في أكبر محطة نووية في أوروبا بسبب نيران المدفعية الروسية.

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