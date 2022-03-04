السعداوي: المفلسون انتقدوا الاتحادية بعد فشل توقعات الوقوف الى جانبهم

2022/03/04 | 12:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… انتقد النائب السابق عبد الهادي السعداوي، وقوف رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ضد قرارات المحكمة الاتحادية، لافتا الى ان منتقدي القرارات اصبحوا مفلسين بعد ان كانوا يتوقعون وقوف المحكمة الى جانبهم.وقال السعداوي لـ /المعلومة/، ان “من اساء الى المحكمة الاتحادية فقد اصبح مفلسا من الوضع الراهن بعد القرار الأخير بشأن الملف […]

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