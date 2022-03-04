2022/03/04 | 12:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الخميس، 4 احتمالات لسبب عدم دخول القوات الروسية إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، والبقاء على مسافة 25 كيلومترا منها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلفان يعدد 4 احتمالات لسبب عدم دخول روسيا لكييف والبقاء على بعد 25 كيلومترا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلفان يعدد 4 احتمالات لسبب عدم دخول روسيا لكييف والبقاء على بعد 25 كيلومترا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).