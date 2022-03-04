الديمقراطي الكردستاني يجدد تمسكه بمرشحه لرئاسة الجمهورية

2022/03/04 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الجمعة، تمسكه بمرشحه ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال عضو الحزب وفاء محمد في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "حزبه متمسك بمرشحه ريبر احمد للمنصب لأربع سنوات مقبلة، حيث سنعيد ترشيحه للمرة الثانية بعد ان الغت المحكمة الاتحادية قرار هيئة رئاسة البرلمان التي فتحت باب الترشيح مرة أخرى لمنصب رئيس الجمهورية ما اعتبرته المحكمة ليس من صلاحياتها ".

وأضاف ان "أبواب التحالف الثلاثي ستكون مفتوحة للاتحاد الوطني لدعم مرشح الديمقراطي لمنصب رئيس الجمهورية وسيحصل مقابل ذلك الاتحاد على المناصب التي يريدها محذرا في الوقت ذاته من ان عدم توافق معهم سيجعل الأخير يخسر بعض المناصب بالحكومة المقبلة".

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