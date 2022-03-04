الأنواء توضح تفاصيل موجة العواصف الترابية: جبهة باردة قادمة للبلاد

2022/03/04 | 12:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إن الجنوب سيتأثر بالعواصف (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أوضحت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي تفاصيل العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد مساء أمس.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "الحالة الجوية التي شهدتها البلاد يوم أمس من أمطار رعدية وعاصفة ترابية هي نتيجة اندماج المنخفضين الذين أثرا على البلاد وهما منخفض البحرين الأحمر والمتوسط وهو نتيجة الفارق الحراري بين الكتلة الحرارية التي كانت مؤثرة على البلاد والكتلة الباردة "، لافتًا إلى أنه "اليوم ستكون هناك جبهة باردة متقدمة إلى البلاد، وسيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة من 7 إلى 3 درجات".

وأوضح أنّ "أسباب ارتفاع الغبار يعود أيضًا إلى أن الأرض هشة وغير متماسكة، والأمطار قليلة خلال هذا العام، لذلك أي نشاط للرياح سيكون مؤثرًا على البلاد ويسبب تصاعد الغبار".

وأشار الجابري إلى أن "موجة الغبار انتهت، وأن القليل من الغبار سيبقى عالقًا وحاليًا سوف يتأثر الجنوب بهذه العواصف".

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