الحيدري: تركيا تتحرك للسيطرة على المنطقة الشمالية وخدمة الخنجر وبارزاني

2022/03/04 | 12:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، ان انقرت تخطط لمنح كركوك للحزب الديمقراطي بهدف ادخال شركاتها للعمل داخل المحافظة، وكذلك المشاركة باعمار المناطق السنية بعد دعم الخنجر للسيطرة على ملفها.وقال الحيدري لـ /المعلومة/، ان “رئاسة الإقليم متمثلة بالعائلة البارزانية فقدت علاقتها مع الحكومة التركية، في حين ان انقرة تصر على […]

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