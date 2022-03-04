الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 1812 منشأة عسكرية في أوكرانيا

2022/03/04 | 12:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة دمرت خلال العملية الجارية حاليا في أوكرانيا 1812 منشأة عسكرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشينكوف، في تصريح، إن القوات المسلحة الروسية تواصل توجيه ضربات للمنشآت العسكرية الأوكرانية.

وأوضح أن من بين الأهداف التي تم تدميرها "65 مركز قيادة ومراكز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و56 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات من طراز إس-300، و""بوك إم-1، و59 محطة رادار".

وتم استهداف كذلك 49 طائرة على الأرض و13 طائرة في الجو، و 635 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و67 صاروخا لإطلاق الصواريخ، و252 مدفعية ميدانية ومدفع هاون، و 442 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، فضلا عن 54 طائرة مسيرة.

المصدر: روسيا اليوم

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