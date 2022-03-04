تستخدمه العائلات والمخابز والمطاعم والحمامات.. من هو اقدم مصلح

2022/03/04 | 12:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن العراقيون يعرفون الطباخات التي

تعمل بالغاز او السخانات الكهربائية،

بل كانت كل احتياجاتهم تعتمد على الموقد

النفطي المسمى عند العراقيين

بـ(البريمز)، الذي انتج لأول مرة عام 1892

في مدينة ستوكهولم

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