تعرف على اعداد حالات الاختناق نتيجة العاصفة الترابية في كربلاء

2022/03/04 | 12:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة صحة كربلاء، اليوم الجمعة،

عن الاحصائية النهائية لحالات الاختناق

التي شهدتها المحافظة جراء العاصفة

الترابية الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الدائرة عدي السلامي

"تم تسجيل ٢٢٨ حالات اختناق في جمي

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