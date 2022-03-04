انواء ذي قار: الناصرية شهدت امطار بنسبة 7 ملم



انواء ذي قار: الناصرية شهدت امطار بنسبة 7 ملم
2022/03/04 | 12:44 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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