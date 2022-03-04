 الصين تتهم الولايات المتحدة بالتهرب من المسؤولية عن الوضع في أوكرانيا

2022/03/04 | 12:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وو بين، بأن الولايات المتحدة التي تتهم الصين بالتقاعس في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، تحاول التهرب من مسؤوليتها في هذه الأزمة.وفي تعليقه على الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة إلى الصين بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية، قال وانغ ون بين في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: “إن […]

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