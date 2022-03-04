شاهد رفاهيتها.. أوروبا تطارد يخوت أصدقاء بوتين

2022/03/04 | 13:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخت "Amore Vero" الذي يبلغ طوله 280 قدمًا يتميز بطوابق متعددة، ويحتوي على حوض سباحة يتحول إلى مهبط للطائرات المروحية.

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