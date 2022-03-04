مضايقات واحتجاز كالمجرمين!.. هذا ما حصل للبحارة العراقيين بإحدى الدول العربية (فيديو)

2022/03/04 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رصدت وكالة (بغدا اليوم) عدداً من المضايقات التي يتعرض لها البحارة العراقيين في جمهورية مصر العربية

ونقل عدد من البحارة العراقيين شكواهم عبر وكالتنا، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عملهم.

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