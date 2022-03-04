هل تعلم أن زيت القرنفل يساعد على تخفيف آلام الصداع والتوتر ؟ تعرف على كيفية استخدامه في هذه الحالة

2022/03/04 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

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يوجد في الطبيعة الكثير من الأعشاب و الزيوت الطبيعية التى لها فوائد لا حصر لها ومنها القرنفل الذي يحتوي على العديد من المعادن مثل الكالسيوم والحديد والفسفور والبوتاسيوم والمغنسيوم، كما أن لزيت القرنفل العديد من الفوائد والاستخدامات حيث أنه يدخل في تحضير معجون الأسنان وغسول الفم، والآن ..



تعرفوا على فوائد زيت القرنفل الصحية الرائعة في هذا المقال.



المحتوىفوائد زيت القرنفل للجهاز التنفسي :

فوائد زيت القرنفل كمضاد للبكتيريا :فوائد زيت القرنفل لتنشيط الدورة الدموية :فوائد زيت القرنفل لتنقية الدم :فوائد زيت القرنفل لمرضى السكري :فوائد زيت القرنفل كطارد للحشرات :فوائد زيت القرنفل لتحضير مستحضرات التجميل :الآثار الجانبية لزيت القرنفلماهو زيت القرنفل؟يتم استخراج زيت القرنفل من براعم زهرة القرنفل المجففة، وله العديد من الخصائص الطبية ويستخدم موضعيًا لتخفيف الألمزيت القرنفل غني ب phenylpropanoids المشتقة من النبات، مع المركب الرئيسي الأوجينول eugenol، وتشتمل المركبات النشطة بيولوجيًا الأخرى الثيمول والكارفازول، والسينامالدهيديتراوح لون زيت القرنفل من الأصفر الباهت إلى اللون البني الذهبي، وله رائحة حاره، تشبه رائحة القرنفل، كما يستخدم زيت القرنفل أيضا كعامل لإضافة الرائحة والنكهةفوائد زيت القرنفل الصحيةبالرغم من أن زيت القرنفل معروف في المقام الأول للعناية بالأسنان ، إلا أن الفوائد لا تقتصر عليه فقط، حيث يمكن لهذا الزيت القوي أن يصنع العجائب لك بطرق متعددة مدرجة أدناهفوائد زيت القرنفل للأسنان :القرنفل من أكثر الأعشاب الطبيعية المشهورة في العناية بالأسنان ، و يرجع ذلك لأن له فوائد رائعة و كثيرة للأسنان ، ومنها أنه قاتل للجراثيم و مضاد للبكتيريا، كما أنه يساعد على تخفيف آلام الأسنان ، التهابات اللثة ، قرح الفم و اللثة،و يمكن أيضاً الغرغرة باستخدام زيت القرنفل لتخفيف آلام و التهابات الحلق، و للقضاء على رائحة الفم الكريهةكما يستخدم زيت القرنفل في الهند كعلاج للتسوس عن طريق وضع قطنة في الزيت ثم وضعها على مكان التسوس قبل النوم ، وذلك لقدرة زيت القرنفل على القضاء على التسوس في وقت قصير، وبالتالي يُضاف زيت القرنفل إلى الكثير من منتجات العناية بالأسنان مثل معجون الأسنان و غسول الفم والكثير من أدوية الأسنان

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