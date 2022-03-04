تسجيل أكثر من الف حالة اختناق في الرصافة جراء العاصفة الترابية

2022/03/04 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقبلت مستشفيات الرصافة، اليوم الجمعة، حالات اختناقات كثيرة بسبب الغبار الذي غطى العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

وقال مصدر في صحة الرصافة لوكالة (بغداد اليوم)، ان "مستشفيات الرصافة استقبلت أكثر من الف حالة اختناق جراء العاصفة الترابية يوم أمس".

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