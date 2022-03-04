العراق يعتزم تصدير بيض المائدة إلى الخليج العربي

2022/03/04 | 13:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

وجهت وزارة الزراعة، بتصدير بيض المائدة إلى دول الخليج العربي، فيما دعت المصدرين إلى مراجعتها فورًا للحصول على الموافقات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، عبر بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي وجه بتصدير بيض المائدة إلى الدول الشقيقة في الخليج العربي".

وأضاف النايف أنّ "الوزير الخفاجي دعا المصدرين إلى مراجعة الوزارة فورًا وابتداءً من يوم السبت القادم لأجل الحصول على الموافقات الأصولية لعملية التصدير".

ولفت وزير الزراعة ـ بحسب البيان ـ إلى أنّ "هذا القرار جاء نتيجه وجود فائض في الإنتاج المحلي لبيض المائدة وبالتزامن مع إقرار صندوق دعم الصادرات والذي سيساهم في تشجيع التصدير إلى دول الجوار الإقليمي ومنها الدول الشقيقة في الخليج العربي".

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