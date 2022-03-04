ضرورة المطالبة بإلغاء الدّيون - الطاهر المعز

2022/03/04 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز الدّيون، ميراث سَلْبِي للأجيال العربية: ارتفع حجم الدين الخارجي للبلدان "النامية" (أي الفقيرة) بشكل قياسي، منذ بداية القرن الواحد والعشرين، لتتضاعف المديونية بمقدار مَرّتَيْن ونصف ( 2,5 ضِعْفا )، ومنذ سنة 2008، ارتفعت حصة السندات الحكومية من هذه الدّيون، وهو ما تبيعه أو تَرْهَنُهُ حكومات هذه البلدان من المُمتلكات العمومية، أي من ممتلكات الشُّعُوب، وتزامن ارتفاع حجم الدّيون الخارجية (أي بال ......





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