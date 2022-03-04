ثورة أم تغيير نحو الأفضل؟ - فؤاد سلامة

2022/03/04 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_سلامة جدل كثير تثيره شعارات الثورة والتغيير.ليس أعز على قلوب اليساريين والمستقلين المشاركين بانتفاضة ١-;-٧-;- تشرين اللبنانية بمختلف ميولهم، من رفع شعارات الثورة والتغيير أو التغيير الثوري.بعد أكثر من مائتي عام على الثورة الفرنسية وأكثر من مائة عام على الثورة البلشفية وأكثر من أربعين عاماً على الثورة الإيرانية، باعتبار هذه الثورات محطات تاريخية كبيرة طالما ألهبت مخيلة الشباب واليساريين وال ......





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