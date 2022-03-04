زيلينسكي يطالب بفرض عقوبات أقوى على موسكو

2022/03/04 | 13:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بفرض عقوبات أقوى على موسكو بعد قصف المنشأة النووية الأوكرانية.

وكانت كييف قد اعلنت، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دخلت أراضي أكبر محطة نووية في أوروبا بعد تعرضها للقصف ليلا أدى الى اندلاع حريق في جزء من المنشأة، في هجوم رأى فيه الرئيس الأوكراني لجوءاً من موسكو إلى "رعب نووي" قد يعرض القارة للخطر.

وبعد ساعات على إخماد النيران أكدت وكالة تفتيش المواقع النووية الاوكرانية أنها لم تسجل أي تسرب إشعاعي من منشأة زابوريجيا النووية في جنوب البلاد مؤكدة أن الطاقم يؤمن تشغيل الموقع.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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