القبض على متهم بسرقة 50 ألف دولار في بغداد

2022/03/04 | 13:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة،

القبض على متهم بسرقة 50 ألف دولار مع

مخشلات ذهبية في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، انه "وبعد أن

استخبر مكتب مكافحة إجرام بغداد

الجديدة عن وجود حادث سرقة مبلغ مالي

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