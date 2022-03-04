توجه فرنسي لتطوير العلاقات بمجالي التسليح والتجهيز مع العراق

2022/03/04 | 13:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت السفارة الفرنسية في بغداد، التوجه لتطوير العلاقات مع العراق بمجالي التسليح والتجهيز، فيما أوضحت مشتريات بغداد من باريس في المجال العسكري.

وقال ملحق التسليح في السفارة فؤاد الخطيب، إن التعاون العراقي الفرنسي وتحديدا ضمن الإطار السياسي مهم جدا في هذه الايام، حيث إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة التعاون مع العراق في مجالات متنوعة سواء في تعزيز سيادة البلد وتعزيز قدراته ومؤسساته وكذلك فيما يخص الخدمات المقدمة الى العراقيين.

وفيما يخص التعاون العسكري، أكد أن العراق استخدم سابقا المعدات الفرنسية مثل طائرات الميراج اف واحد وكذلك الرادارات ومنظومة الدفاع الجوي من طراز لوران.

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