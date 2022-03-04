صالح: قانون الإدارة المالية النافذ لا يسمح بسياسات المقايضة بالنفط

2022/03/04 | 13:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، عن فقرة قانونية تمنع العمل بمقترح مقايضة النفط بالغذاء.

وقال صالح في تصريح إن قانون الإدارة المالية النافذ لا يسمح بسياسات المقايضة بالنفط لما يرافق هكذا اتفاقات من مخاطر سعرية تفقد الإيرادات العامة حوكمتها.

وأضاف أنه بسبب تلازم أزمتي الطاقة والمواد الغذائية عالمياً في وقت واحد، ربما تتجه مبيعات النفط الى عقود تجهيز الى مشترين بأولوية تضع مشتري النفط أمام توفير وتجهيز احتياجات البلاد من المواد الغذائية في الظرف الراهن وبأولوية أيضاً.

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