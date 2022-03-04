2022/03/04 | 13:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان، الجمعة، إن القوات الروسية تحاول تطويق العاصمة الأوكرانية، كييف، لافتة إلى أن القوات الروسية تم "ايقافها" في منطقة ماكاروف على بعد 60 كيلومترا عن العاصمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا: القوات الروسية تحاول تطويق كييف.. والروس "احتلوا" المحطة النووية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا: القوات الروسية تحاول تطويق كييف.. والروس "احتلوا" المحطة النووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).