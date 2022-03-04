صحة ديالى تكشف عن مضامين تقرير يوثق اخر 50 حالة وفاة بفيروس كورونا

2022/03/04 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة، عن مضامين تقرير يوثق اخر 50 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح خاص لـ ( بغداد اليوم) إن "اخر الاشهر الثلاثة الاخير سجلت اكثر من 50 حالة وفاة بفيروس كورونا، حيث ان 90% منها هم لكبار السن ممن يعانون من امراض مزمنة واغلبهم لم يأخذوا اللقاحات رغم التحذيرات المتكررة اهميتها في درء مخاطر الاصابة والوصول الى مرحلة حرجة".

واضاف ان "الارقام تظهر اهمية اللقاحات في خفض الوفيات خاصة لشريحة كبار السن".

وأشار العزاوي إلى أنه "رغم انخفاض معدل الإصابات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 70% الا ان الوفيات لاتزال تسجل حضورا في المشهد اليومي خاصة في ظل عدم التزام البعض بالإجراءات الوقائية "، لافتاً إلى ان "رغم انخفاض الاصابات الا ان خطر كورونا لايزال قائما وربما تعود الاصابات للارتفاع بمعدلات اعلى لأننا امام موجات متعاقبة".

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