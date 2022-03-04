منبئ جوي يتحدث عن تطورات موجة الغبار في البلاد (خارطة)

2022/03/04 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الجمعة، تطورات موجة الغبار التي ضربت البلاد يوم امس.

وقال عطية في منشور له على الفيسبوك تابعته (بغداد اليوم) ان "موجة الغبار ستبدأ بالاندفاع نحو الشرق والجنوب".

واضاف ان "العاصفة الترابية ستخف كثيرا خلال الساعات المقبلة".

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