السفارة الروسية في بغداد تنفي طلب انضمام عراقيين إلى قواتها العسكرية

2022/03/04 | 13:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

نفت السفارة الروسية في بغداد، وجود طلب للعراقيين للانضمام إلى قواتها العسكرية.

وقالت السفارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، إنها "تنفي مزاعم بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تم تداولتها مؤخرًا بشأن انخراط قنصلية روسيا في البصرة بأي نشاط مزعوم خاص بطلب الانضمام إلى صفوف القوات الروسية".

وتداولت وسائل إعلام في وقت سابق عن متطوعين قدموا طلبًا إلى القنصلية الروسية في البصرة من أجل الانخراط إلى صفوف القوات الروسية ضمن غزوها لأوكرانيا.

من جانبها، قالت السفارة الألمانية في بغداد، إنّ رفع علم أوكرانيا فوق مبنى السفارة جاء للتضامن مع كييف، مشيرة إلى أنها لا يمكن أن تلتزم الصمت أمام الغزو الروسي.

وذكرت السفارة في بيان، "يمثل غزو بوتين لأوكرانيا نقطة الانهيار وهو هجوم مباشر ليس فقط على أوكرانيا ولكن على النظام الدولي القائم على القواعد".

وأضافت: "لا يمكننا التزام الصمت، بل يتطلب من كل واحد منا اتخاذ إجراء، تضامنًا مع أوكرانيا، رفعنا العلم الأوكراني في سفارتنا في بغداد".

وفي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب روسيا بوقف استخدام القوة في أوكرانيا، وسحب قواتها، امتنع العراق عن التصويت رفقة 35 دولة بينها إيران والصين والهند وكوبا وباكستان.

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