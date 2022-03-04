من أجل عالم آمن المطلوب: وقف الحرب - وتفكيك الناتو وحياد أوكرانيا! - عصام مخول

2022/03/04 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصام_مخول في السادس من آب 2016، نظّم معهد اميل توما في حيفا ندوة تحت عنوان: "هل تدفع الولايات المتحدة العالم نحو حرب نووية عالمية جديدة؟" وكان لي شرف المشاركة في هذه الندوة، الى جانب رفيقي العريق الفيزيائي بروفيسور كالمان ألتمان المحاضر السابق في التخنيون، والذي رحل عنا في أواخر نوفمبر الماضي.



لم يكن السؤال المطروح للنقاش في الندوة في ذلك الوقت المبكر من التطورات سؤالا ساذجا أو محايدا.



فعلى بعد ......





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