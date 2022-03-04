وزير الخارجية وعميد الجالية يبحثان أوضاع العراقيين في أوكرانيا

2022/03/04 | 13:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، مع عميد الجالية العراقية في أوكرانيا عدنان الكاظمي أوضاع العراقيين في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن"وزير الخارجية أجرى اتصالاً هاتفياً مع عميد الجالية العراقية في أوكرانيا ، عدنان الكاظمي وبحثا أوضاع العراقيين وكيفية وسبل تحقيق الاستجابة الممكنة لهم خلال الظرف الراهن".

وأشار الى أن "الوزير حسين استمع الى تفاصيل عرضها الكاظمي والاستجابة العاجلة لمتطلبات الجالية من قبل وزارة الخارجية والإجراءات التي اتخذتها قبل الأزمة الأوكرانية الروسية وتقديم الدعم للجالية.

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