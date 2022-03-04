سفارة روسيا ببغداد تنفى وجود طلب للانضمام لقواتها العسكرية للقتال بأوكرانيا

2022/03/04 | 13:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت السفارة الروسية في بغداد وجود

طلبات من مواطنين عراقيين للانضمام إلى

صفوف الجيش الروسي للمشاركة في القتال

بأوكرانيا.

وأكدت السفارة الروسية في بيان - نقلته

وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم

الجمع

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