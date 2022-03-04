هل توجد عقوبة لمن يخرق الدستور العراقي

2022/03/04 | 13:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

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المقدمة:

صوت العراقيون على الدستور العراقي في

15102005، وبالرغم من الخروقات الحاصلة

بحقه من قبل الأحزاب والأطراف المتسلطة

ونظامي الحكم في العراق وفي إقليم

كردستان، إلا ان

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