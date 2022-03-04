كربلاء:توزيع بذور الأعلاف الخضراء لمربي المواشي لتحسين التغذية الحيوانية

2022/03/04 | 13:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر وفد من الجمعيات الفلاحية

التعاونية في كربلاء المقدسة الحفل

الذي أقامته منظمة الأغذية والزراعة

(الفاو) في العراق بالتعاون مع مديرية

زراعة كربلاء لتوزيع بذور الأعلاف

الخضراء وتدشين توزيع دبس السكر

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