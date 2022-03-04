2022/03/04 | 13:46 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امين بغداد يعلن قرب تطوير محلتي ٦١١ و٦١٣ بمنطقة المنصور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/04 | 13:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امين بغداد يعلن قرب تطوير محلتي ٦١١ و٦١٣ بمنطقة المنصور) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امين بغداد يعلن قرب تطوير محلتي ٦١١ و٦١٣ بمنطقة المنصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).