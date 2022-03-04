أمين بغداد يعلن قرب تطوير محلتي ٦١١ و٦١٣ بمنطقة الداوودي

2022/03/04 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن امين بغداد المعمار علاء معن ،اليوم الجمعة، قرب الاعلان عن تطوير محلتي ٦١١ و٦١٣ بمنطقة الداوودي ضمن حملة الاكساء الكبرى في اطار مشروع نهضة بغداد ، مؤكداً بان العمل جاري في ٧٨ مشروعاً بمدينة بغداد .

جاء ذلك خلال جولة ميدانية له للاطلاع على اعمال تطوير واكساء محلة ٦٠٩ بمنطقة المنصور ولقائه عدداً من اهالي المنطقة .

ونقل بيان للامانة عن امين بغداد قوله ان ” ضمن حملة الاكساء الكبرى في اطار مشروع نهضة بغداد نعمل على تطوير محلة ٦٠٩ بمنطقة المنصور التي تتضمن اعمال قشط ١٠٠ الف م٢ المنجز منها ٤٠٪؜ وتكسير قالب ورفع الانقاض بطول ٣٠ الف متر المنجز منها ٥٠ ٪؜ وصب قالب بطول ٣٠ الف متر المنجز منها ٥٠٪؜ واكساء بطبقة اسفلت تعديلية سمك ٥سم بمساحة ١٠٠ الف م٢ المنجز منها ٢٠٪؜ واكساء بطبقة اسفلت سطحية المنجز ١٢ الف م٢ اذ تم انجاز ١٨ زقاقاً من مجموع ٤١ زقاقاً في المحلة “.

وتابع ان ” امين بغداد اكد قرب الاعلان عن تطوير محلتي ٦١١ و٦١٣ بمنطقة الداوودي ، داعياً المواطنين الكرام للتعاون مع ملاكات امانة بغداد في الحفاظ على جمالية مناطقهم وازالة جميع المشوهات وكذلك تنظيم اسلاك خطوط الكهرباء للمولدات “.وشدد امين بغداد على دوائر البلدية بضرورة متابعة المخالفات وعدم السماح بالحاق الاضرار بالطرق بعد انجاز اكسائها وتنفيذ عقوبات صارمة بحق المقصرين من الموظفين في حال عدم اتخاذ الاجراءات القانونية اتجاه المخالفين للحد من هذه الظاهرة “.

واشار الى ان ” امانة بغداد مستمرة بتنفيذ (٧٨) مشروعاً في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة في مناطق عدة تتضمن اعمال تطوير واكساء المحلات السكنية والشوارع الرئيسة والازقة “.

وبين ان ” ملاكات دائرة المشاريع باشرت بصيانة وتأهيل واكساء مقتربات جسر الجمهورية ضمن حملة تشمل مقتربات جسور (الجمهورية والسنك والمعلق) ، داعياً المواطنين للتعاون مع ملاكات امانة بغداد لتحقيق خدمات افضل ترتقي بواقع العاصمة الحبيبة بغداد “.

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