العراق يواجه فيتنام في بطولة دبي الدولية للمنتخبات الاولمبية

2022/03/04 | 13:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أوقعت قرعة بطولة دبي الدولية للمنتخبات الاولمبية، المنتخب العراقي في مواجهة فيتنام.وقال مدير شركة “ايست بورت” المنظمة للبطولة إيمار ريسان لـ”ايرث نيوز” إن “قرعة مباريات بطولة دبي الدولية للمنتخبات الاولمبية تحت 23 عاماً، سحبت اليوم، حيث ستقام خمس مباريات في الدور الاول”.واوضح أن “القرعة وضعت المنتخب العراقي في مواجهة فيتنام فيما […]

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