جفاف ابار 60 قرية زراعية في محافظة عراقية .. مصيبة اخرى

2022/03/04 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الجمعة، عن جفاف ابار 60 قرية زراعية شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية كنعان مهدي الشمري في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "ملف الجفاف في كنعان وقراها مصيبة اخرى تلوح بالافق خاصة مع جفاف ابار 60 قرية زراعية دفعة واحدة لافتا الى ان الابار التي بعمق 12 م فما دون نضبت بشكل كامل في ظاهرة بيئية مثيرة للقلق".

واضاف الشمري، ان "ملف الجفاف يستدعي خطوات مبكرة وعاجلة من اجل خلق بدائل عبر دعم القرى بمحطات تحلية لضمان تغذيتها بالمياه من خلال حفر ابار باعماق اكبر وبخلاف ذلك ستكون الازمة معقدة وستدفع الى حركة نزوح كبيرة للاهالي".

واشار الى ان "ازمة الجفاف دفعت اغلب القرى للتخلي عن ثروتها الحيوانية من خلال بيعها باسعار زهيدة رغم انها مصدر رزق الاف الاسر لافتا الى ان الوضع يقترب من الكارثة بوتيرة متسارعة وحان الوقت لموقف من قبل حكومتي ديالى وبغداد ووزارة الموارد المائية لتفادي ان يكون الموقف اكثر خطورة مع اقتراب موسم الصيف".

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